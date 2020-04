L'APPROVISIONNEMENT EN SACHETS DE LAIT FAIT DES SIENNES A MOSTAGANEM : Les citoyens de Achaacha en colère

Cette fois-ci, ce sont les consommateurs de la Commune de Achâacha qui dénoncent le problème de l'insuffisance en approvisionnement en lait, particulièrement pendant ce mois de Ramadan. Ils déplorent les longues files d'attente leur tour pour avoir leur sachet de lait au niveau de quelques points de ventes chez des particuliers dans des conditions peu respectueuses de mesures de prévention sanitaire, pour ne pas dire quasiment inexistantes. Le problème de l'approvisionnement en lait pasteurisé, conditionnée en sachet de 1 litre et dont le prix fait partie des denrées soutenus par l'Etat est devenu un problème récurent pendant la période de chaque Ramadan qui défraye la chronique sur les médias. A Mostaganem, la question de la disponibilité et du prix se sont déjà posés près de deux mois avant le Ramadan et chacun renvoyait le problème dans une triangulation entre le consommateur, les livreurs et les deux unités de production de lait implantés à Mostaganem. Les citoyens de la Commune de Achâacha interpellent les autorités concernée d'intervenir afin de régler ce problème d'approvisionnement en lait reconstitué qui, comme tout le monde le sait, est une denrée très prisée par les familles, spécialement pendant le Ramadan. Ils espèrent que leur appel soit entendu pour que leur Commune puisse avoir un quota suffisant à même de satisfaire tous les habitants de la Commune et des Douars.