L’APN récupère un véhicule confisqué par Tliba

L’Assemblée populaire nationale (APN) a pu récupérer un des deux véhicules de service pris de force et confisqués par l’ancien député de Annaba et ancien vice-président de l’APN, Baha Eddine Tliba. Ainsi, le véhicule de marque Skoda a été récupéré au niveau de Annaba, alors que le deuxième véhicule de marque Passat, a complètement disparu, selon la chaîne TV privée El Hayat qui rapporte l’information. Tliba avait pris ces deux véhicules au temps où il était vice-président de l’APN sous l’ère du président de l’Assemblée, Mohamed Larbi Ould Khalifa (2012-2017). Les deux présidents de l’actuelle législature, Said Bouhadja et Mouad Bouchareb avaient saisi Tliba par écrit afin qu’il restitue ces véhicules, mais les tentatives de l’APN étaient restées vaines dans la mesure où Tliba bénéficiait de la protection de ce qui est appelé la bande (3issab). Il faut relever aussi que plusieurs vice-présidents de l’APN et présidents des commissions spécialisées de l’Assemblée n’ont pas restitué les véhicules qu’ils avaient pris.