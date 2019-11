L’APC DE MERS EL-KEBIR BLOQUEE : La cinquième délibération rejetée par les élus

Rien ne va plus dans cette importante municipalité côtière de Mers El-Kebir, depuis l' installation de l'actuel maire Rahmani Said, impliqué dans plusieurs affaires de détournement et de faux et usages de faux, est toujours en poste en l'absence d'une décision de suspension de la tutelle de daïra de Ain Turck mais aussi de la wilaya d'Oran qui ferment l'œil sur tous ces dépassements de détournement et de surfacturation des différents projets qui ont été réalisés au niveau de la commune de Mers El-Kebir. Durant le déroulement de la cinquième session de délibération du BP (Bilan primitif) ainsi que le projet d'une aire de jeux pour enfants et la restauration des 700 élèves qui sont pénalisés sans cantines scolaires depuis la rentrée scolaire et personne n'a osé prendre des mesures strictes qui s'imposent afin que ces centaines d'enfants scolarisés issus des zones déshéritées puissent bénéficier de repas chauds durant cette période hivernale. Les membres de l'exécutif ont jugé utile de refuser en bloc la délibération du BP présidée par un membre, en l'absence du maire qui fuit ses responsabilités, et qui s'est soldée en fin de compte par des insultes et mots grossiers lancés par un membre élu qui soutient le maire, n’ayant pas manqué de lancer des mots grossiers à l'encontre des membres de l'exécutif qui ont claqué les portes, suite à ces provocations d'insultes et d'injures commises par cet élu indésirable qui veut imposer sa dictature dans cette importante municipalité côtière qui est entachée par plusieurs irrégularités suivies de détournement et de surfacturation des différents projets réalisés , laquelle se trouve actuellement bloquée depuis plus de trois mois et les tentatives des pouvoirs publics, censées arrêter cette hémorragie, sont restés vaines sans aucune suite. Ils n'ont pas réussi à mettre un terme à ces dépassements orchestrés par l'actuel maire qui gère cette commune comme un bien privé en attendant des jours meilleurs.