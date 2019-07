L'APC D'EL-KERMA SANS MAIRE DEPUIS DEUX MOIS : Bras de fer entre les élus et le chef de la daïra d'Es-Senia

Au même moment, l’insalubrité prend des proportions alarmantes au niveau des quartiers du village, au point de constituer une menace pour la santé publique. Selon ses villageois, qui ont tiré la sonnette d’alarme, cette insalubrité a eu comme conséquence la prolifération spectaculaire des rongeurs. «Depuis le début de la canicule, nous assistons à une invasion des rongeurs, dont les rats-taupes. Par centaines, ils ont envahi le village. Ces rats d’égout circulent en toute liberté et ne sont nullement inquiétés par la présence des humains», déplorent les villageois. Ces derniers imputent ce phénomène à la multiplication des dépotoirs sauvages tant à l’intérieur qu’en périphérie du village, aggravée par le dérèglement des rotations d’enlèvement d’ordures, qui sont de plus en plus espacées. Aussi, aucune campagne de dératisation dans le cadre du programme d’activités du Bureau d’hygiène communal (BHC), avec un emploi du temps et un calendrier, n’a pas été programmée depuis plusieurs années. Une source proche du BHC d'El-Kerma affirme que ce service ne dispose pas de produits pour la dératisation ou la démoustication. Signalons que les rats sont vecteurs de plusieurs maladies endémiques dangereuses, telles que la leptospirose, la peste, le typhus et la rage. La présence en nombre de ces rongeurs, qui sèment la panique parmi les femmes et les enfants, notamment, s’explique également par le fait que ce village soit déserté à plus de 60 % pas ses habitants, qui sont allés vivre sous des cieux plus cléments. Les rats trouvent refuge à l’intérieur des maisons abandonnées et leur pitance dans les amoncellements d’ordures composées en majorité de reste d’aliments. Vu la dangerosité de cette situation et ses répercussions sur la santé publique, une opération de dératisation doit être menée pour arrêter la prolifération de ces rongeurs, qui s’attaquent aussi aux vergers, causant des ravages aux cultures et aux récoltes.