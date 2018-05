L’ANP, toujours plus forte

Composée des commandements des forces terrestres, navales, aériennes, de défense aérienne du territoire, de gendarmerie nationale et de garde républicain, l’armée nationale populaire ne cesse de se faire distinguer par ses multiples efforts qu’elle ne cesse de déployer depuis l’indépendance à ce jour. Toujours présente, elle a participé à toutes les batailles et a tous les défis que l’état livre, pour son développement. Aujourd’hui, si fière de gagner de jour en jour la bataille d’un terrorisme des plus barbares, l’ANP combat également d’autres formes de crimes aux frontières, dont le redoutable trafic de drogue et d’armes. Défendant a jamais l’intégrité du territoire national, le général Ahmed Gaid Salah vient d’affirmer à ce sujet , lors de son premier jour de sa visite de travail et d’inspection dans la 2ème Région militaire à Oran, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat 2017/2018 que ‘’ Les efforts continus consentis pour la concrétisation minutieuse et rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat et des différentes instructions et orientations, sont des efforts intrinsèques sur lesquels nous comptons pour la consolidation des facteurs de la force du corps de bataille de l’ANP, permettant, donc, d’assurer le devoir de contrecarrer n’importe quelle éventuelle menace quelle qu’en soit la source ‘’. Ce message fort signifiant, vient mettre un terme à certaines menaces de la part de quelques nains, qui croient pouvoir déstabiliser l’Algérie, aujourd’hui, si forte, de par son armée, et son peuple si uni.