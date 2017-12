L’ANP PLUS QU’EFFICACE : Le 91ème terroriste abattu à Jijel

L'opération a permis de récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munition, ajoute la source. Ces résultats réalisés sur le terrain par les unités de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte antiterroriste, viennent renforcer davantage la ferme détermination à faire régner la sécurité et la sérénité à travers tout le pays. Il est à signaler que pas moins de 90 terroristes ont été éliminés par les unités opérationnelles de l’ANP durant l’année 2017, selon un bilan présenté lors d’une émission diffusée par la radio nationale. Sur les 40 personnes arrêtées, 5 sont des femmes, selon le même bilan qui fait état également de 203 individus arrêtés comme faisant partie des réseaux de soutien. Le bilan révèle aussi la saisie d’un arsenal impressionnant, notamment 258 kalachnikovs, 62 pistolets automatiques, 16 lances- missiles, 274 fusils, la destruction de 160 mines anti- personnelles et la récupération de 170.000 cartouches de différents calibres. Au niveau des frontières, 1700 contrebandiers ont été arrêtés, dont 9 marchands d’armes et plus de 500 narcotrafiquants. Ce bilan « traduit l’efficacité de la stratégie conduite par la haute hiérarchie de l’Armée pour protéger l’Algérie contre les manœuvres de déstabilisation », commente la même source.