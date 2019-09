L’AMBASSADEUR ABDELLAH BAALI, DIRECTEUR DE CAMPAGNE : Tebboune, un pas vers El- Mouradia !

L’ancien ambassadeur Abdellah Baali a été désigné directeur de la campagne électorale de Abdelmadjid Tebboune, candidat à l’élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, selon plusieurs sources médiatiques. Finalement, Abdallah Baali n’ira pas en poste à Paris. Le mouvement diplomatique opéré le 22 août dernier par Abdelkader Bensalah a subi des changements qui concernent quelques capitales dont Paris. C’est Salah Lebdioui qui hérite finalement du poste dans la capitale française. Salah Lebdioui a été trois fois ambassadeurs : Lettonie, Lituanie et Pologne. Il a également occupé le poste de directeur des Ressources humaines au ministère des Affaires étrangères. Abdallah Baali, qui avait notamment été en poste aux États-Unis et aux Nations unies, est considéré comme un grand ambassadeur. Né le 19 octobre 1954 à Guelma, il était ambassadeur d'Algérie en Indonésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et au Brunei de 1992 à 1996 ainsi qu'aux Nations unies de 1996 à 2005. Il a été président des Nations unies pendant tout le mois de décembre 2004. Il a dirigé des délégations algériennes à diverses conférences internationales et aux conférences sur le désarmement et sur le traité de non-prolifération. Il a présidé plusieurs organismes des Nations unies et a été en tant que Président du bien de la 6e Conférence d'examen du TNP (à New York, en 2000). Il a publié divers articles relatifs à la Constitution algérienne de 1996, le désarmement nucléaire et la Conférence d'examen du TNP de 2000.