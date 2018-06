L’ALGERIE CIBLE DE LOBBYS : La stabilité de nouveau menacée

La stabilité du pays semble faire beaucoup d’envieux, qui ne cherchent que la rompre et faire régner le désordre et l’anarchie. Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, M. Mourad Zemali vient de le confirmer, lors d’une conférence sur le travail des enfants, l’Algérie reste menacée et ciblée par un lobbying pour la déstabiliser.



Des pays exerceraient du lobbying au sein de l’organisation internationale du travail (OIT) pour déstabiliser l’Algérie. C’est en substance ce qu’a révélé aujourd’hui le ministre du travail et de la sécurité sociale, M. Mourad Zemali, lors d’une conférence consacrée au travail des enfants. Le ministre qui s’est évidemment bien gardé d’identifier ces pays qui s’agitent pour «saper la stabilité de l’Algérie», tout en citant la commission des «critères» au sein de le l’OIT, dont certains membres influents tenteraient, d’après lui, de créer des problèmes «à ceux qui ne s’inscrivent pas dans leurs agendas». M. Mourad Zemali est allé jusqu’à qualifier cette structure de «cour de justice» en ce qu’elle a convaincu l’OIT de dépêcher en Algérie une «commission de haut niveau» à l’effet d’enquêter sur la réalité des droits des travailleurs et des liberté syndicales entre autres. Le ministre du travail révèle ainsi que le syndicat national des personnels l’administration publique (SNAPAP) à déposé une requête auprès de la commission de critères de l’OIT pour réclamer son agrément. De même qu’un avocat affilié à un syndicat des de ce corps, a également déposé une plainte auprès de l’OIT accusant l’Algérie de ne pas respecter le droit syndical. Mais ces plaintes n’ont pu aboutir grâce aux «preuves» fournies par le ministère à savoir que le syndicat et l’avocat «ne représentent qu’eux même».

Ismain

ACTUALITÉ

