L’AÏD EL KEBIR, UNE FETE SOUS HAUTE SURVEILLANCE : 22 vétérinaires réquisitionnés à Mostaganem

Cette année, la fête de l’Aid El Adha sera célébrée dans des conditions particulières marquées par la recrudescence des cas de l’épidémie du coronavirus. Sur instruction du Ministère de l’Agriculture, à l’instar de toutes les wilayas du pays, Mostaganem s’apprête pour certains à célébrer le rite du sacrifice du mouton sous la surveillance de pas moins de 22 vétérinaires, mobilisés par la direction des services agricoles, a-t-on appris hier. A cet égard, et en prévision de cet évènement censé avoir lieu vendredi,31 juillet 2020, M. Rachid Bennacer, inspecteur-vétérinaire de la wilaya de Mostaganem a indiqué que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une célébration de l’Aïd dans des conditions sanitaires requises précisant que le travail d’inspection des lieux d’abattage à déjà commencé pour les 22 vétérinaires chargés de la surveillance de cet évènement qui ne concerne que les établissements d’engraissement d’animaux du secteur privé et qui sont dûment agréés. Il précise que l’abattage se déroulera au niveau des abattoirs communaux comme d’habitude de 7 heures du matin jusqu’au soir avec une permanence assurée, le lendemain et ce, en plus de centres d’engraissement précités. Rappelons que les vétérinaires ont la prérogative de veiller à l’application des conditions de vente du bétail, du contrôle de l’animal et de s’assurer de son état de santé et même de son origine. Lors de l'Aïd El Adha, les vétérinaires doivent assurer le suivi, le contrôle et la sensibilisation en matière de maladies transmissibles avec une attention particulière au kyste hydatique. A l’occasion de cet Aïd el Adha, coïncidant avec l’épidémie Covid19, il est rappelé que les établissements de vente, d’engraissement et d’abattage de moutons sont contrôlés par les services vétérinaires, de l’entrée jusqu’à la sortie pour endiguer le risque de contamination et de propagation du coronavirus. Il est donc attendu que les vendeurs doivent impérativement respecter les mesures de prévention et que les clients doivent ; de leur côté, éviter les regroupements sur ces lieux qui constituent un grand risque sanitaire en cas de défaut de distanciation physique. Ce point précis est d’une importance vitale qui a son importance dans le protocole du respect des mesures sanitaires lors du sacrifice. En ce sens, normalement le rituel de l’Aïd va s’étendre, cette année, sur trois jours pour permettre aux citoyens de mieux gérer les mesures de prévention et notamment la distance sociale. Du reste, ces journées de fêtes sont encadrées par des services de sécurité, du Commerce et d’autres intervenants dont les services communaux de nettoiement.