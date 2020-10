L’AGENCE FONCIERE LEUR DEMANDE 16 MILLIONS DE CTS : Colère des souscripteurs des 100 logts LPA à Mostaganem

Ils étaient près d’une trentaine de personnes à manifester pacifiquement leur mécontentement et leur ras le bol, à même de l’enceinte du siège de l’agence AFWMOS. Selon les déclarations faites par leur représentant, il s’agit d’un mouvement de protestation contre l’attitude de rétorsion qui s’exerce contre eux de manière déguisée afin de leur imposer des mesures, hors cadre contractuel et réglementaire. Notre interlocuteur insisté sur le fait que la direction n’a pas encore signé les contrats avec les bénéficiaires qui habitent les logements en question qui leur ont été livrés depuis plus d’un an ajoutant par ailleurs que l’AFWMOS demande aux bénéficiaires de lui verser la somme de cent soixante mille cinq cents Dinars (165000,00 Da).Sur ce point, explique le représentant des habitants de ces 100 logements LPA, que ces derniers ne sont pas du tout d’accord avec cette demande en question qu’ils considèrent comme une augmentation illégale du prix de cession qui n’a jamais fait partie du cahier de charge desdits logements et du contrat signé entre les deux parties. Selon le représentant des habitants de cette cité des 100 logements, la direction de l’AFWMOS tente de justifier les 16,5 millions de centimes demandés par le fait que le projet de construction desdits logements n’a pas donné de résultats financiers positifs. Du côté des bénéficiaires de ces logements qu’ils occupent plus d’une année, ces derniers rappellent que cela fait quatre mois (04) environs qu’ils revendiquent leurs actes définitifs de propriété, alors que la direction de l’AFWMOS se refuse encore à signer les contrats. Ils estiment être pris en otages par l’Agence foncière qu’ils accusent de faire pression sur eux pour leur soutirer les 1,5 millions de centimes et ce, par une forme de chantage déguisé dans des formes interdites par la loi, précisent-ils. Enfin, les résidents de cette cité des 100 logements LPA de Tigditt, font appel aux autorités locales concernées et à leur tête, M. le wali de Mostaganem à intervenir très rapidement dans l’activation de la régularisation de la situation administrative des acquéreurs desdits logements.