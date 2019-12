L’ADE VEND DU VENT AUX CITOYENS : Mostaganem a Soif !

Le précieux liquide a de nouveau coulé dans les robinets très tôt dans la matinée, avec des débits variables selon la déclaration de quelques citoyens qui nous ont informés que l'eau a coulé quelques heures seulement sans qu’ils puissent remplir leurs récipients de secours, puis l’eau a été coupée brutalement. De leur côté, les services de l’ADE et de la Direction des ressources en eau ont rassuré les consommateurs abonnés que l’alimentation en eau potable verra une amélioration progressive, en précisant que la situation sera rétablie de manière graduelle pour retrouver le niveau de production habituelle avec un volume plus important encore. Il a aussi été précisé que l’eau serait de meilleure qualité en considération du fait qu’elle est issue de la station de dessalement et non plus du barrage d’Oued Kramis ainsi que du système MAO. Pour le citoyen lambda, les justifications à caractère technique importent peu, il ne s’en tient qu’aux déclarations qu’il a pu entendre sur les ondes ou les informations lues sur la presse. Pour le moment et depuis près d’un mois, Mostaganem crie sa soif et ne croit qu’à ce qui sort du robinet et de lui seul : soit de l’eau, soit du « vent » !... Tous les citoyens savent qu’il y a des travaux de maintenance et d'agrandissement afin de porter le taux de pompage de l'eau de 180 000 m3 à 200 000 m 3/ jour et que dans les opérations de distribution, ladite station alimente en eau ,environ 80% de la population de la wilaya. En dépit, des instructions de M. le Wali lors de sa visite d’inspection et de travail en date du 13 Décembre 2019 et notamment le délai accordé aux responsables intervenants dans la gestion des travaux, pour la normalisation du débit de distribution de l’eau potable quitte à mettre deux équipes de travail au lieu d’une seule. A ce jour, la population est complètement stressée de ne pas savoir quoi faire en constatant à son grand dam que les choses ne semblent pas avoir évolué d’un iota. Il semblerait qu’il y ait un problème d’hommes quelques parts car tous les moyens existent en suffisance. Les citoyens que nous avons croisé se plaignent et laissent planer beaucoup de questionnements qui taraudent leurs esprits notamment, celles de la compétence. Le citoyen traverse une période sensible qui se passerait bien du bricolage de certains apprentis sorciers.