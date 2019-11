Khiati accuse gravement Djamel Ould Abbès

Le Pr Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM) a imputé à l’ancien ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès, actuellement en prison, la responsabilité de la disparition du dossier relatif au recensement des enfants et des femmes des terroristes repentis. Le Pr Khiati a indiqué en marge d’une conférence de presse organisée par la DGSN, à Alger, que «l’ancien ministre de la Solidarité nationale avait entravé la divulgation des contenus et les statistiques établies au sujet des enfants des terroristes repentis ». le président du Forem a déclaré que «Djamel Ould Abbès avait pesé de tout son poids pour mettre en échec le projet portant la “kafala” des orphelins, dont son Organisation et le Croissant rouge émirati ont convenu de réaliser, comme il (Ould Abbès) a sabordé un projet de réalisation d’un centre de qualification au profit des jeunes de Ouargla, dont l’encadrement devait être assuré par le Forem en collaboration avec une société pétrolière américano-britannique -implantée dans la wilaya- financée à hauteur de 1 million de dollars».