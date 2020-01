Khelassi et Ounoughi, nommés conseillers de Belhimer

Le nouveau ministre de la communication, Amar Belhimer, a procédé ces derniers jours à la formation de son staff. Pour ce faire, le ministre de la communication Amar Belhimer a fait appel à Noureddine Khelassi et Larbi Ounoughi. Les deux journalistes ont été nommés conseiller auprès du ministre de la communication, avons-nous appris de sources sûres. Ces derniers jours les nominations se sont enchaînées au ministère de la communication. Fethi Saïdi, Assia Baz, et Mohamed Louber ont été respectivement été nommés à la tête de l’Entreprise publique de la télévision, l’agence nationale de l’édition et de la publicité, l’autorité de régulation de l’audiovisuel.