On peut lire dans les statuts du concours du slogan de « Tlemcen : capitale de la culture islamique » que : « le texte doit être écrit en arabe et en anglais ». Cela à surpris plus d’un, car c’est la première fois qu’une institution étatique élimine la langue française de ses bandes d’annonce. Le plus surprenant, en fait, c’est qu’il s’agit du ministère de la culture qui est dirigé par une ministre francophone, en l’occurrence M. Khalida Toumi !