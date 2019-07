Khalida Toumi est à Alger

L’ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, se trouve à Alger, a constaté mardi un journaliste de l'APS, qui s'est rendu dans sa maison familiale, située à Telemly (Alger centre). Mme Toumi a indiqué, dans une déclaration recueillie par l'APS dans la maison familiale à Alger, qu'elle n'avait pas quitté l'Algérie, "il y a au moins une année". "Je vis dans mon pays, à Alger, dans la maison familiale avec ma famille, et que je n'ai pas quitté mon pays depuis au moins un an", a-t-elle précisé. Le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen avait indiqué mardi matin que "le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) était dans l’impossibilité d’auditionner les deux parties du fait que Khalida Toumi se trouve en France et que Abdelwahab Nouri, malade, est dans l’incapacité de se rendre au dit-tribunal".