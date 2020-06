Khaled Nezzar réagit aux accusations de son fils

L’ancien ministre de la défense nationale, le général à la retraite, Khaled Nezzar a réagi, dimanche 7 juin, aux accusations de son fils Sofiane Nezzar, qu’il l’a pointé du doigt dans la mort de sa mère. En effet, selon une source médiatique qui rapporte l’information, Khaled Nezzar a indiqué dans sa réponse publiée sur le journal électronique Algérie Patriotique , que son fils Sofiane est atteint de graves troubles psychiatriques. « La vilenie des fabricants de calomnies me pousse encore une fois à réagir, cette fois, suite à un abus de faiblesse qui provoque dégoût et répulsion et dont est victime mon fils Sofiane, resté à Alger, atteint de troubles psychiatriques graves. Des personnes malintentionnées se rendent, ainsi, coupables d’une exploitation criminelle de son état de vulnérabilité psychique pour l’amener à publier des insanités sur les réseaux sociaux, proférant d’insensées accusations contre sa propre famille », a expliqué l’ancien général. Pour rappel, entre mercredi et jeudi derniers, Sofiane Nezzar avait posté sur Facebook trois publications à travers lesquelles il a accusé son père (Khaled Nezzar) d’avoir assassiné sa mère, Barket Fatma-Zohra, et son frère Lotfi d’avoir été son complice.