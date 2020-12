Khaled Nezzar autorisé à rentrer pour des raisons de santé

Le général-major à la retraite et ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, serait en Algérie, a rapporté hier le journal El-Watan. Rentré au pays le 11 décembre dernier, il a ‘’vidé’’ le mandat d’arrêt international lancé contre lui, le 6 aout 2019, par le tribunal militaire de Blida, pour ‘’complot’’ et ‘’atteinte à l’ordre public’’ et se trouve actuellement chez lui, affirme la journaliste Salima Tlemçani, l’auteur de l’article. Khaled Nezzar aurait été autorisé à rentrer au pays pour des raisons de santé, a-t-on appris d’une autre source, car il serait gravement malade. Nezzar avait quitté le pays pour des soins en Espagne, après avoir été entendu comme témoin, au tribunal militaire de Blida, dans l’affaire liée au « complot contre l’autorité de l’Etat » et « de l’Armée », pour laquelle les deux anciens patrons des services de renseignement, le général-major à la retraite Bachir Tartag, et le général de corps d’armée à la retraite, Mohamed Medienne, le frère conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika, ainsi que Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, avaient été placés en détention, trois mois auparavant, puis condamnés à 15 années de réclusion criminelle, par la même juridiction militaire. Celle-ci avait également lancé un mandat d’arrêt international, pour les mêmes faits reprochés à Nezzar, contre le fils de ce dernier, Lotfi, Nezzar, gérant de la société SLC, et Farid Belhamdine, président de la SAP (Société algérienne de pharmacie) et condamné les trois mis en cause, à 20 années de réclusion criminelles par contumace. Lorfi Nezzar et Farid Belhamdine, se trouvent toujours à l’étranger et pourraient, à en croire la même source, rentrer au pays, sur conseils de leurs avocats, qui estiment dit-on, «que le dossier est vide de tous griefs avérés».