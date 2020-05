Kawasaki, un nouveau virus qui tue les enfants plus que le coronavirus

On vient de découvrir que le covid-19 a un frère de même mère et de même père. Il s’appelle Kawasaki. On dirait le nom d’une mobylette qu’on rêvait tant de conduire dans l’enfance. Mais soyons sérieux, c’est quoi exactement ce nouveau virus qui fait autant peur? La maladie de Kawasaki qui ressemble au covid-19 a été pour la première fois découverte au Japon par le docteur Kawasaki. C’est une maladie gravement inflammatoire. Il est surtout fréquent dans les zones les plus industrialisées comme l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle a quelques symptômes qui ressemblent à ceux du covid-19. Mais n’oubliez surtout pas que la maladie n’atteint pas les adultes. Ce sont les enfants de moins de 5 ans qui en souffrent fréquemment. Depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus les, enfants sont presque épargnés. Mais la maladie de Kawasaki vient totalement changer les donnes. Et c’est finalement, on a l’impression que chaque tranche d’âge a son virus.

Pourquoi c’est une maladie proche du covid-19?

La maladie de Kawasaki a aussi certains symptômes semblables à ceux reconnus au coronavirus. C’est ainsi qu’un enfant atteint de la maladie souffre d’une fièvre avec une température d’au moins 40°C pendant plus de 5 jours. Mais la maladie de Kawasaki se distingue un peu par l’inflammation des vaisseaux sanguins et des ganglions. Elle est aussi à l’origine des troubles digestifs, des lèvres craquelées ou encore des éruptions cutanées. De façon plus pratique, le Dr Bonnet a indiqué le 24 avril passé que les premiers cas liés au Coronavirus ont été découverts il y’a de cela 5 semaines en île de France. Et bizarrement, on constate que les jeunes enfants ont commencé à souffrir du Kawasaki depuis 15 jours. Drôle de coïncidence, n’est ce pas? Mais cela nous donne déjà une idée sur ce rapprochement. De plus, la majorité des malades de Kawasaki sont aussi testés positifs au covid-19. Du coup, il y’a de quoi donner raison à ceux qui pensent que Kawasaki et Coronavirus sont des maladies très proches. Désormais, il est important de prendre conscience de la situation. Les enfants ne sont plus épargnés dans cette lutte sanitaire. La maladie de Kawasaki nous démontre largement qu’elle a un lien avec le coronavirus.