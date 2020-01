Karim Younes pour remplacer Bensalah

Ce sont quatre prétendants qui ambitionnent de succéder à Abdelkader Bensalah à la tête du Sénat et qui l’affichent ouvertement. Il s’agit de Salah Goudjil, Abdelouahab Benzaïm, Mustapha Djeghdali et Karim Younès. C’est du moins, les quatre noms qui circulent dans les coulisses du Conseil de la Nation. Mais le nom le plus répandu est celui de Karim Younès. Ce sera le président Abdelmadjid Tebboune qui nommerait l’ancien président de l’APN comme sénateur du tiers présidentiel, avant de le voir propulser à la tête du Sénat, nous dit-on. Selon des sources, « c’est logique que Karim Younès soit propulsé à la tête du Sénat » au motif qu’« il a eu à conduire le dialogue au sein du panel au moment où il y avait peu de gens capables d’accepter une telle mission ». « Grâce à une ténacité sans faille et une persévérance, malgré des critiques acerbes de toutes parts, que la médiation de Karim Younès à la tête du fameux panel de dialogue a donné ses fruits et débouché sur une date pour la présidentielle », nous explique-t-on. Ancien président de l’APN et ex-membre du Comité central, Karim Younès a été, pour rappel, un des fervents soutiens et supporter de Ali Benflis lors de son opposition à Bouteflika en 2003. Et c’est cette prise de position qui lui a valu la sanction d’être démis de son poste au profit de Amar Saïdani. Quoi qu’il en soit, selon nos sources, même si la candidature de Karim Younès est avancée, rien n’affirme qu’elle soit retenue. Et pour cause. « Il est question de mettre à la tête du Sénat un responsable capable de mener à bon port l’institution, mais il faut tout autant que ce responsable ait les faveurs du Hirak ou au moins celle du citoyen », note nos sources, précisant que « depuis l’élection de Tebboune, la tendance générale est à l’apaisement dans tous les domaines, et cet apaisement doit aussi se décliner à travers la nomination de responsables acceptés par le Hirak ».