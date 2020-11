Karim Tabbou répond à Emmanuel Macron

L’opposant politique Karim Tabbou a critiqué, lundi 23 novembre 2020, les récentes déclarations du président français, Emmanuel Macron, dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique et à travers lesquelles il a déclaré qu’il « ferait tout » pour « aider » le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour que la transition réussisse en Algérie. Pour Karim Tabbou, les propos du président français « non seulement ils démontrent que la position officielle de la France à l’égard de l’Algérie est restée inchangée, mais plus encore, ils réaffirment l’attachement viscéral des autorités françaises à l’idée que le pouvoir algérien reste et demeure un allié incontournable et prétendument seul garant de la stabilité de l’Algérie. » Pour Karim Tabbou, l’appui de Macron au régime algérien, dévoile sa « mauvaise foi » et son « hypocrisie politique ».