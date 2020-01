Le frère de l’activiste et coordonateur de l’union démocratique et sociale, Karim Tabbou, a démenti l’information, relayée largement sur les réseaux sociaux, portant sur la libération de son frère. » Mon frère Karim Tabbou n’a pas été libéré jusqu’à cette heure-là 19h 50″, écrit Djaffar Tabbou sur son compte Facebook. Pour rappel, les autorités judiciaires à travers l’ensemble du territoire national ont remis en liberté ce jeudi 02 janvier 2019, 76 personnes arrêtées lors des marches populaires (Hirak), a annoncé l’Entreprise publique de télévision. Parmi les personnes remises en liberté figurent 51 d’Alger, 6 de Chlef, 4 d’El Oued, 3 de Constantine, 2 de Tlemcen, 2 de Tipaza, 2 d’El Tarf, 2 d’Oran, une (1) de Tissemsilt et une autre de Boumerdes, précise la même source.