Karim Tabbou appelle à la suspension du Hirak

Karim Tabbou s’est exprimé depuis sa cellule sur le coronavirus, en lançant en effet un appel à la suspension temporaire des marches et rassemblements du Hirak à la veille d’un vendredi particulièrement redoutable en raison de l’entêtement de certains irréductibles. Ainsi, dans son message posté sur la page Facebook de son frère Djaffar, Karim Tabbou estime, lucide, «seul le respect strict des règles de l’hygiène et de distanciation sociale sont à même de réduire la propagation du Covid19(…) pour préserver la santé de nos concitoyens, je joins ma voix à toutes celles qui appellent à la suspension des marches et rassemblements du Hirak, et ce durant toute cette épreuve que vit l’humanité entière». Et d’ajouter : «pendant plus d’une année, nous avons mené collectivement une révolution pacifique exceptionnelle et enthousiaste. Nous l’avons menée avec une maturité politique et un esprit de responsabilité incontestables. Aujourd’hui et face à ce risque majeur, nous devons faire preuve d’intelligence pour préserver nos acquis, ainsi que pour assurer les perspectives de nos actions à venir».