Kari, Wala Moul Eddar

Moul Firma, après une année bien remplie entre son travail à la ferme et son Hirak contre les oligarques, avec un juillet plus que chargé par les évènements et la chaleur, il était temps pour lui de décompresser et prendre du temps pour lui. Décharger la charge batterie de sa vieille cervelle et formater la liste des noms qui s’affichent sur son écran de téléphone que pour lui dire ‘’comment va ta mère’’ à l’option arabe, en somme, histoire de pouvoir remplir à nouveau la batterie !Profitant de quelques heures avant de s’envoler à Annaba où son ami lui a procuré un bungalow à la plage, il décide d’aller voir un de ses amis à l’APW de Mostaganem. Son ami bien derrière son bureau entouré de quelques curieux, qui partagent un débat sur la situation politique. Moul Firma, qui n’était pas du tout intéressé par ces forums, qui ont transformé 40 millions d’algériens en experts politiques, détourne le débat, et questionne au sujet de la lettre de recours du logement social de son fils. Son ami d’un air souriant, lui répond que la question n’est pas dans le recours mais dans la transparence de la distribution des logements et le plus grave réside dans le phénomène des bidonvilles. ’’Vois-tu- pas plus tard qu’hier, une vielle femme est venue à mon bureau pour déposer plainte contre son fils pour l’avoir expulsé de son logement social, affirmant que son fils est bénéficiaire d’un logement social à Tissemsilt’’ raconte l’ami de Moul firma, avant d’ajouter : le plus beau, quand je lui ai demandé de quelle région elle est , il m’a répondu froidement , qu’elle est de Tissemsilt , qu’elle a loué une maison précaire à Tijditt et a bénéficié d’un logement dans le cadre du précaire !’’ Moul Firma, le visage tout rouge lance un regard furieux à son ami, avant de lui dire : Et comment tu l’as lâché cette vieille sorcière ! Au lieu d’appeler la police et demander l’ouverture d’une enquête à son sujet, sur le comment qu’elle a obtenu ce logement, tandis que les vrais résidents de Mostaganem souffrent le calvaire, tu me racontes avec froideur, comme si rien ne s’est passé ! Soudain, un autre qui était assis en face de Moul Firma, s’implique dans la discussion pour citer un cas homologue. Ce dernier révèle à Moul Firma, qu’il y a quelques jours, alors qu’il était au guichet de l’ADE pour s’acquitter de sa facture d’eau, un homme bien costumé a demandé à l’agent, l’installation d’un compteur d’eau pour son nouveau logement à Mostaganem, l’agent lui rappela , que c’est un guichet de prestations seulement ,et qu’il doit s’adresser au service technique de l’ADE à la cité EL ARSA. Le bonhomme lui répond, qu’il n’est pas de Mostaganem, et ne sait pas où se trouve cette cité, avant de monter dans sa voiture qui était garée devant la porte du guichet, un 4x4 immatriculé 16. Ras-le-bol, de ces histoires de logements de Mostaganem octroyés à des étrangers, Moul Firma, décida, lui aussi d’ériger une baraque à Annaba après son séjour pour bénéficier d’un logement.