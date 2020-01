Kader Chouicha remis en liberté provisoire

Le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADDH), Kader Chouicha a été remis mardi en liberté provisoire par le tribunal d'Oran en attendant son procès en appel fixé pour le 20 janvier. Ce professeur d’université avait été condamné le 10 décembre dernier à une année de prison ferme pour "outrage et violence contre des fonctionnaires et institutions de l’État et exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l’intérêt national". La santé de Kaddour Chouicha se dégrade et est très inquiétante, avaient ont averti lundi son avocat et sa famille.