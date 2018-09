KSAR-CHELLALA(TIARET) : Violentes altercations entre malékites et salafistes

Ce vendredi 14 septembre 2018, la mosquée "Halima Essaadia" de la ville de Ksar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre de violentes altercations entre adeptes du rite Malékite et sympathisants de la mouvance Salafiste. Tout a commencé lorsque l’Imam et lors de la causerie religieuse, était en train d’expliquer aux fidèles la valeur du mois sacré de Mouharrem et durant ce moment, deux fidèles lisaient le Coran à haute voix et semaient un air d’anarchie à l’intérieur de la mosquée, un mobile qui a incité l’Imam à intervenir pour les prier à écouter le hadith religieux. Chose qui a été réfutée par ces deux fidèles et au tour d’un autre fidèle, qui voulant les rappeler à l’ordre, leur a déclaré que les fidèles de la mosquée sont dévoués au rite Malékite., une déclaration qui est devenue telle une étincelle pour faire régner une grande anarchie à l intérieur de la mosquée et avec de néfastes répercussions sur la prière du Vendredi. Les altercations ont pris des proportions alarmantes et un grand groupe de fidèles est intervenu et a fait appel à la raison. Un calme éphémère a eu lieu cependant après la prière du Vendredi, les altercations entre un Salafiste et un fidèle sympathisant de l’Imam se sont renouvelées et le pire a été évité suite à l intervention vigilante des citoyens. Pour rappel, certaines mosquées dans la wilaya de Tiaret connaissent plusieurs incidents entre salafistes et adeptes du rite Malékite et l’on ignore l’avis de la direction des affaires religieuses en dépit des efforts fournis pour finir avec cette grande fitna qui ronge nos mosquées où les salafistes veulent imposer leur vision sur les mosquées.