KSAR CHELLALA (TIARET) : Sit-in des bénéficiaires des logements sociaux

Ce mouvement a été déclenché après plusieurs mois de l'affichage des listes ainsi que les procédures de tirage au sort visant l'affectation des logements tout à noter que 3 entreprises de bâtiment se partagent le quota des 232 logements sociaux dont 2 entreprises ont déjà achevé leurs travaux, tandis que la 3eme entreprise accuse un flagrant retard. Dans le même contexte, nos sources indiquent que les contestataires ont saisi toutes les instances concernées, dont le wali de Tiaret, pour rappeler cette entreprise à l'ordre, eu égard au calvaire vécu par ces contestataires qui attendent depuis des mois et n'ont pas encore rejoint leurs logements et ce, après de longues attentes depuis des années, tout à signaler que 90% des contestataires sont sommés de payer des avances, vu leur situation de locataires et de surcroît des familles démunies, et à l'heure où nous mettons sous presse, l’on apprend que les contestataires ont été reçus par le secrétaire général de la daira,qui leur a donné des explications. Le climat des discussions parait ne pas satisfaire les contestataires qui menacent de hausser le ton et passer à la vitesse supérieure au cas où l'entreprise concernée par l’achèvement des travaux, serait toujours hôte de l'impunité et aussi les réticences des responsables locaux qui se démarquent de leurs engagements...Avec un air très sérieux, les contestataires se sont dispersés pour attendre d'autres lendemains....plus cléments...Nous y reviendrons.