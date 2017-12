KSAR-CHELLALA (TIARET) : Deux blessés dans un litige autour d’un foncier agricole

La région des "Koudiates" distante de la ville de Ksar-Chellala, à quelques 120 km à l’Est du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été le théâtre d’un violent litige entre deux groupes de fellahs autour des véritables frontières d’une parcelle de terre où chacun des deux groupes se présente comme étant le propriétaire de la terre, agricole de surcroît. En effet, tout a commencé, lorsqu’un membre du groupe a aperçu un tracteur en train de labourer la terre, et sans attendre, il s’est dirigé vers lui et l’a sommé de quitter les lieux, se disant être le vrai propriétaire. Cependant, le chauffeur du tracteur avait une autre version où il argumente "être" le vrai propriétaire de cette terre et l’absence d’alibis a laissé les deux parties échanger des insultes après des altercations virulentes qui ont pris des proportions alarmantes allant jusqu’à l’usage d’armes blanches et de gourdins. Cette scène n’a pas laissé les autres membres indifférents et une bagarre générale a éclaté et qui s’est soldée par deux blessés dont l’un se trouvant dans un état grave et a été évacué à l’hôpital de Ksar-Chellala puis transféré vers le médecin légiste, apprend en exclusivité "Réflexion" auprès d’une source sécuritaire qui ajoute que les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête qui suit son cours.