KSAR-CHELLALA (TIARET) : Découverte de 2 squelettes humains

A quelques 6 km du chef-lieu de commune de Ksar-chellala distante du chef-lieu de wilaya de Tiaret de près de 120 km et précisément à côté de la route menant vers Alger, des citoyens ont découvert des squelettes humains et sitôt informés, les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Ksar-chellala se sont déplacés sur les lieux en compagnie des éléments de la protection civile, apprend en exclusivité le journal "Réflexion" auprès de sources généralement bien informées et selon une source proche du dossier, il y a eu découverte d’un squelette d’une petite fille et d’un demi squelette d’un homme et dans le même contexte, ces ossements ont été transférés d’urgence vers le laboratoire spécialisé en criminologie à Bouchaoui (Alger) et l’enquête suit toujours son cours.