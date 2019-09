KSAR CHELLALA (TIARET) : 2 suicides par pendaison et une femme retrouvée morte

N'ayant pu supporter le décès de sa mère, un jeune âgé de 16 ans, a été retrouvé pendu à un arbre, au niveau de la sortie de la ville de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, apprend-on auprès d'une source proche de la famille du défunt, qui ajoute que le mariage de son père, après le décès de sa mère, l’a fait heurter à un état «hystérique». Notre source ajoute que ce suicide par pendaison, intervient 5 jours seulement après le suicide par pendaison d'un jeune âgé de 21 ans qui souffrait de problèmes socio-familiaux.Ce jeune et dans un moment très critique, a rejoint un lieu très désert et tout près d'une montagne et se servant d'une corde ,il a mis fin à ses jours tout en signalant qu'il a laissé une lettre qui se trouve actuellement au niveau des bureaux de la brigade de gendarmerie nationale ,territorialement compétente, précise notre source qui nous fait apprendre qu'une femme, âgée de près de 50 ans a été retrouvée morte au sein de son domicile après 10 jours et ce n'est que les odeurs nauséabondes qui se dégageaient de son domicile qui ont motivé les voisins à informer les services concernés et il est utile de rappeler que cette femme vivait seule et que sa sœur se trouve en Espagne et son frère à Alger. Une enquête est actuellement menée par les services de police judiciaire, relevant de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, territorialement compétents et que le corps de cette pauvre femme a été déposé au niveau de la morgue de l’hôpital"Djillali Bounaama" de K'sar-Chellala. Ces triples événements ont fait plonger la paisible ville de K'sar-Chellala, dans un climat d’inquiétude.