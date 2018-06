KSAR-CHELALA (TIARET) : Un quadragénaire meurt électrocuté

En dépit des grands efforts déployés par les services concernés dans l’objectif de le sauver. Le dénommé N L, âgé de 40 ans et résident dans la cité "gardes communaux" de Ksar-chellala à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret a rendu l’âme sur le coup, ce jeudi 14 juin 2018, suite à une grande charge électrique, apprend-on de bonne source qui ajoute que la victime était en train de souder des barres de fer sans savoir qu’il y avait une défaillance électrique à un certain niveau de fils. Le corps a été déposé à la morgue et une enquête est ouverte par les services de police judiciaire territorialement compétents.