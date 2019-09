KRISTEL (ORAN) : Protestation des habitants contre la carrière d'agrégats

Une carrière entrée en production depuis longtemps et qui, jusque-là, n’avait pas fait réagir les riverains : «Des odeurs étouffantes, des poussières et produits toxiques se dégagent de cette unité de fabrication de gravas où plusieurs personnes se disent atteintes de maladies toxiques à cause de cette pollution. Des maladies qui se manifestent par des picotements aux yeux, des troubles gastriques et des douleurs rénales», affirme un des protestataires désignant la carrière d'agrégats comme étant à l’origine de ces pathologies apparues dernièrement. Les protestataires évoquent également le lieu d’implantation de cette carrière dans une zone d'activité touristique, de façon générale, qui aurait été aménagée, selon eux, «dans une zone industrielle lointaine ». Une odeur insupportable se dégage sur un rayon de plusieurs centaines de mètres», indique un autre manifestant. Interpellé par les habitants de la commune de Gdyel sur les désagréments causés à la population par les camions transporteurs de tonnes de graviers. A cet effet, le wali d'Oran, M. Cherifi Mouloud. a effectué avant hier une visite au site d'implantation de ces carrières au niveau de la localité de Kristel pour faire un constat de la situation et aussi pour être à l'écoute des doléances des citoyens. « Le wali s'est entretenu avec les représentants des habitants et des entreprises qui exploitent les 11 sites, afin de trouver les solutions qui prennent en compte à la fois le volet économique de cette région et la sécurité des habitants ». A ce titre, les représentants des habitants ont tenu à rappeler au wali les principales revendications de la population, notamment les effets néfastes des explosions et le passage des camions au centre de la ville de Gdyel. Sur ce, M. Cherifi a donné des instructions pour interdire le passage des camions près des zones d'habitat et a ordonné la mise en place d'une commission de wilaya pour le suivi du dossier et pour proposer des solutions pour prendre en charge les doléances de la population, veillant toutefois à préserver le gagne-pain des familles. Les protestataires avertissent que si les autorités n’interviennent pas rapidement, d’autres cas de maladies pourront apparaître chez les riverains.