KITS DE MONTAGE POUR L’ELECTROMENAGER : Le gouvernement accorde de nouvelles autorisations

Le gouvernement a décidé d’autoriser l’importation des kits destinés au montage des produits électroménagers. Dans le même temps le ministère de l’Industrie a annoncé que 33 produits électroménagers et électroniques ″ont fait l’objet d’un rejet pour absence ou insuffisance d’intégration ou d’insertion des composants électroniques après des années d’activités”, a précisé le Ministère de l’Industrie et des mines. Le nouveau Comité d’évaluation technique (CET), installé fin juillet dernier, auprès du ministère de l’Industrie et des mines, chargé de l’examen des demandes d’avis technique des opérateurs a traité 21 demandes d’avis, provenant de 17 sociétés de montage, a précisé le ministère.Les dossiers rejetés “seront réexaminés après le complément d’informations sollicité par le comité pour une équité dans le traitement des opérateurs activant dans cette branche”, rassure le ministère, soulignant que l’examen des dossiers des opérateurs s’est appuyé sur le niveau de production, leur taux d’intégration nationale, ainsi que les moyens investis pour améliorer la production et le nombre d’ouvriers employés par ces usines.Le Comité poursuivra ses travaux afin de “répondre à l’ensemble des demandes des opérateurs dont la collaboration est requise”, assure le ministère.