KIDNAPPEE PAR 04 MALFAITEURS A TIARET : Une mineure libérée par les gendarmes

En effet, la nouvelle du kidnapping d'une fille mineure par 4 éléments d'une bande, utilisant une voiture pour accomplir leur sale besogne est parvenue aux gendarmes. Il est utile de signaler que le kidnapping en question a eu lieu en plein centre-ville en et plein jour. Cette mineure a été sommée de monter dans une voiture, et conduite vers un oued, dépendant de la localité de "Merdja", relevant du chef-lieu de la commune d'Ain-Bouchekkif, à 15 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret. C’est après localisation du lieu indiqué, que les gendarmes ont encerclé le principal auteur du kidnapping, le temps où les autres éléments de la bande se sont évaporés dans la nature. Il convient de noter que la fille mineure a été retrouvée dans un état critique, victime d’un stress inexplicable et dans un état psychologique définissant la grande peur. Les gendarmes ont saisi la voiture où des épées et des armes blanches ont été découvertes. Ils ont pu également identifier le reste des ravisseurs, qui ont kidnappé cette fille mineure et qui n'ont pas pu passer à l'action grâce à la vigilance des gendarmes qui sont intervenus en urgence et en temps opportun. Le principal auteur arrêté, a été présenté par devant le magistrat instructeur, prés le tribunal de Tiaret, en audience directe, qui l'a placé sous mandat de dépôt. Pour rappel, les 3 autres éléments de la bande ont été identifiés et font l’objet de recherches actives.