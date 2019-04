KIDNAPPEE ET DELESTEE DE SA VACHE A TIARET : Une vieille dame pardonne à ses ravisseurs !

Incroyable mais vrai...Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret et lors d'une audience directe a relâché 8 personnes appartenant à un réseau de vol de cheptel et ce, suite au désistement de poursuite judiciaire de la part d'une vieille femme qui a été victime d'un acte de lâcheté commis à son encontre par 8 personnes ,lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les services de communication relevant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret .En effet, la salle d’opération a saisi une communication par le biais du numéro vert 10/55,faisant part du kidnapping d'une veille femme, résidente dans un douar appelé "Menanda",relevant du chef-lieu de commune Guertoufa, à quelque 7 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et laquelle a fait l’objet de vol par des individus inconnus et sitôt informés, les services de la gendarmerie nationale ont dressé des barrages et ont informé tous les autres services qui ont fermé tous les accès menant à ce douar et après des investigations très avancées, les gendarmes ont pu arrêter une voiture de marque "Mazda" où étaient à son bord 2 personnes et une vache et ce, au niveau de la forêt de «Plateaux». Le cours des investigations a permis et ce, suite aux aveux d'identifier et de localiser les 6 autres membres du réseau de vol de cheptel et lesquels ont été arrêtés et étaient à bord d'une voiture de marque "Sandero Dacia",lit-on toujours dans le communiqué qui précise que la vieille femme qui ne possède que cette vache et après avoir été informée que sa vache a été récupérée a préféré le pardon à ses ravisseurs. L’information, très vite répandue dans la région a surpris plus d'un...