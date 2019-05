KHERRATA (BEJAIA) : Mustapha Bouchachi dénonce l’injustice de la loi relative au chahid

Pour la première fois de son histoire, Kherrata a commémoré l’anniversaire des massacres du 8 Mai 1945 loin des protocoles officiels. Le programme de la commémoration a été marqué par l’organisation d’une conférence publique nocturne qui a réuni, pour la première fois depuis le début du mouvement, quatre noms de la scène politique nationale : Karim Tabbou, Mustapha Bouchachi, Nacer Djabi et Samir Belarbi. La salle de cinéma de la ville n’a jamais été aussi pleine. Mustapha Bouchachi a évoqué l’injustice de la loi relative au chahid et au moudjahid, qui refuse à ce jour le statut de martyrs aux 45 000 Algériens tombés ce jour-là sous les balles du colonisateur français. Cette loi ne s’applique que sur la période courant entre le déclenchement de la Guerre de Libération et le cessez-le-feu, soit du 1er Novembre 1954 au 19 Mars 1962. «On avait refusé ma proposition d’amendement de la loi pour intégrer les martyrs de Kherrata, Sétif et Guelma parmi les chouhada qui ont libéré le pays», a rappelé Bouchachi. Mais, considère-t-il, ces milliers d’Algériens «sont des chouhada pour la conscience collective de cette nation» malgré le déni par l’Algérie officielle.