KHENCHLA : Deux terroristes abattus par l’armée

Deux terroristes ont été éliminés, durant la nuit du 10 janvier 2020, par un détachement de l’Armée dans la wilaya de Khenchla. « Un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, durant la nuit du 10 janvier 2020, lors d’une embuscade dans la localité de Boudekhane, wilaya de Khenchla, deux (02) terroristes », a indiqué, ce samedi 11 janvier 2020, le MDN dans un communiqué. « Il s’agit de “Arbaoui Bachir” dénommé “Abou Ishak” qui a rallié les groupes terroristes en 2007 et de “Zitouni Amara” dénommé “Abou Oubaida” qui a rallié les groupes terroristes en 2001 », a précisé la même source. Cette opération s’est soldée par la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, cinq (05) chargeurs garnis, une (01) bombe artisanale, une (01) grenade, une (01) paire de jumelles et d’autres objets, a fait savoir le communiqué du MDN. Rappelons que deux dangereux sbires ont également été abattus vendredi après –midi à Mélia dans la wilaya de Jijel. Il s’agit du terroriste “Ouga Mahieddine” dénommé “Abou Oubeida” qui a rallié les groupes terroristes en 1993 et le terroriste “Laaouar Chawki” dénommé “Ibrahim Abou Mouslim” qui a rallié les groupes terroristes en 1995. Ainsi, les éléments de l’Armée sont parvenus à éliminer quatre terroristes en l’espace de 24 heures.