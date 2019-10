KHENCHELA : Un trentenaire tue son demi-frère

Un homme, âgé de 32 ans, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, par le tribunal de première instance de Khenchela, pour meurtre avec préméditation, a-t-on appris de source locale. Selon la même source, le prévenu a assassiné son demi-frère, âgé de 99 ans au moment des faits. L’homicide remonte à l’été 2006 lorsque le mis en cause s’est présenté au domicile de la victime à Bouhmama, commune située dans la wilaya de Khenchela. En effet, la victime a été froidement assassinée devant sa femme, ses enfants et ses petits fils, par son demi-frère, qui lui a asséné plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite. Au total, les médecins légistes ont relevé 27 coups de couteau sur le cadavre. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale de la localité de Bouhmama. Ces derniers ont réussi à arrêter le mis en cause après une journée de recherches. Lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Khenchela, l’accusé a évoqué les raisons l’ayant poussé à commettre le crime. Selon lui, la victime le battait souvent pour des raisons insignifiantes et l’a privé de son droit à l’héritage. Pour leur part, les enfants de la victime ont confirmé que l’accusé avait tué leur père devant leurs yeux à l’intérieur de sa maison de campagne. Après concertation, le prévenu a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, par le tribunal de première instance de Khenchela, pour meurtre avec préméditation.