KHENCHELA : Raccordement "prochain" de 450 foyers au réseau de gaz

L’entreprise de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Khenchela entend raccorder 450 foyers des zones d’ombre de la wilaya au réseau de gaz naturel "avant l’avènement de l’hiver", a fait savoir le chargé de communication de l’entreprise, Mohamed Tahar Boukehil. Aussi, 118 de ces foyers se trouvent au village Bouzouuak dans la commune de Babar, a souligné la même source qui a précisé que les travaux de leur raccordement ayant mobilisé 35,8 millions DA sur la pose d’un réseau de 13,2 km sont terminés de sorte à permettre le lancement de l’approvisionnement en gaz "dans les quelques prochaines jours, dès la fin des tests techniques". Le projet de raccordement de 258 foyers du douar Errabiï dans la commune de Chélia qui a porté sur la pose de 4,8 km de canalisations pour 7,7 millions DA a été également terminé, a déclaré souligné Boukehil qui a fait savoir que la mise en service aura lieu "dès la levée de certaines réserves par l’entreprise de réalisation". Les 74 autres foyers retenus se trouvent à la mechta Laararcha dans la commune de Baghaï et leur raccordement au réseau de gaz a nécessité la mobilisation de 14,18 millions DA, a-t-on précisé, ajoutant que le taux d’avancement des travaux affiche 85 % et sera également mis en service avant l’hiver.