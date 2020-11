KHENCHELA : Plus de 150 foyers raccordés au réseau de gaz

Au total, 153 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la commune d’Ouled Archach dans la wilaya de Khenchela à l’occasion de la célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de la Révolution le 1er novembre 1954. La desserte des foyers de l’agglomération Ziani, à l’Ouest de la ville d’Ouled Archach, a nécessité la réalisation d’un réseau de 6,5 km au titre d’une opération d'une durée de sept mois qui a mobilisé 18,5 millions DA, a expliqué Boubaker Benmouhoud, directeur de la Concession de wilaya de distribution de l’électricité et du gaz lors de la cérémonie de mise en service présidée par le wali Ali Bouzidi. La même occasion a été marquée par le lancement des travaux de raccordement au réseau de gaz de 60 foyers à la cité Argoub Chaâbane, dans la même commune, au titre d’une opération mobilisant 15 millions DA et portant sur la pose d’un réseau de 6,6 km prévu dans un délai de quatre mois, est-il noté. Depuis 2018 à ce jour, près de 5.000 foyers des diverses communes de la wilaya ont été reliés au réseau de gaz à la faveur de projets financés par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales portant le taux de couverture de la wilaya par cette énergie à 82 %, a indiqué le directeur de wilaya de l’énergie, El Mouled Benslimane. Un programme de raccordement, dans les quatre prochaines années, de 200 localités est engagé dans la wilaya dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du gouvernement relatives à l’amélioration des conditions de vie des populations des zones enclavées, a ajouté le même cadre qui a relevé qu’à terme, ce programme portera le taux de couverture de la wilaya à 95 %. Un stade de proximité a été inauguré dans la commune d’Ain Touila à l’occasion par les autorités de wilaya.