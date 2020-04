KHENCHELA : Ouverture partielle des commerces

Les commerces concernés par l’instruction du Premier ministre relative à l’élargissement des secteurs d’activités ont commencé à rouvrir dimanche à Khenchela leurs portes aux premiers clients après la période de fermeture temporaire décidée pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Peu de commerces d’effets vestimentaires, de chaussures et d’électroménagers et librairies se sont empressés de rouvrir au premier jour contrairement aux commerces de pâtisseries, de pâtisseries traditionnelles et d’ustensiles qui semblent avoir tous levé rideau. Le long des avenues Souafa et Dubaï du centre-ville, les librairies, les commerces d’électroménagers, d’effets vestimentaires et de chaussures ouverts étaient vides de clients dont l’engouement était particulièrement dirigé vers les commerces de pâtisseries notamment traditionnelles.