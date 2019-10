KHENCHELA : Arrestation de deux terroristes

Deux terroristes ont été capturés par l’armée lundi dans la localité de Boudjelbani dans la wilaya de Khenchela, a indiqué le MDN dans un communiqué diffusé mardi. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de reconnaissance menée dans la localité de Boudjelbani, commune de Babar, wilaya de Khenchela, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a capturé, ce lundi, 7 octobre, deux terroristes : « D. Abdelmalek » et « B. El-Hadi ». Cette opération, toujours en cours, s’est soldée également par l’arrestation de deux éléments de soutien et la saisie de produits et d’outils servant dans la confection des bombes artisanales, ainsi qu’une grande quantité de denrées alimentaires et divers objets », précise le MDN. Et à Koudiet El-Hebalat, commune d’Oued Zehour, wilaya de Skikda. A Skikda, un détachement de l’ANP a « découvert et détruit, lors de l’opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, une casemate pour terroristes contenant des produits et des outils rentrant dans la fabrication des explosifs, ainsi que d’autres objets ».