KHENCHELA : Arrestation d’un élément de soutien aux terroristes

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté, ce lundi à Khenchela (5ème Région Militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes, a indiqué un communiqué du Ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté huit orpailleurs et saisi un groupe électrogène, un marteau piqueur et cinq plaques photovoltaïques, alors que 16188 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued (4ème RM). Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de six personnes et saisi une embarcation de construction artisanale à El-Kala (5ème RM), ajoute la même source.