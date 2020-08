KHEMISTI (TISSEMSILT) : Ain El Hamra attend toujours sa part de développement

Malgré le lancement de plusieurs projets entrant dans le cadre du développement local, la commune de Khemisti pâtit encore de son isolement, elle est depuis longtemps confrontée à de multiples problèmes humains, professionnels et sociaux, en bref, les difficultés sont perceptibles sur tous les niveaux. Aujourd’hui, ses habitants et après toutes les souffrances crient haro et interpellent la conscience des responsables pour une réelle prise en charge. Pour l’illustration de ce marasme qui a touché tous les quartiers, Ain-El-Hamra est le quartier le plus touché où , vivent près de (10000) habitants dont une grande partie est issue d’un exode rural extra-muros, lui aussi conséquent de l’échec des multiples programmes et autres stratégies adoptées pour assurer la stabilité des habitants dans leurs douars d’origine respective. Ain El Hamra, comme disaient ses habitants est l’illustration parfaite de la pauvreté et du chômage, un grand bidonville composant la majeure partie de la ville de Khemisti, les habitants vivent depuis des années dans des conditions très déplorables souffrant le martyre de cette situation intolérable et malgré cela, ses habitants ont tout de même fait le choix d’habiter ce grand bidonville sans la moindre commodité. Les habitants de Ain-El-Hamra en s’adressant à qui de droit notamment après l’annonce des hautes autorités d’un ambitieux programme pour certaines zones d’ombre, évoquent une série de problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés. Les routes sont dans un état de dégradation très avancé que même les clandestins refusent d’y aller de peur que leurs véhicules se dégraderont d’avantage, quant à l’eau potable, ces habitants déclarent que certaines infrastructures et autres structures garantissant le transport et la distribution de l’eau potable sont dans un état de délaissement sans précédent, ni surveillance, ni entretien ni encore le contrôle de la qualité. Certains disent qu’à l’exception de quelques petits projets, la concrétisation des projets ambitieux semble reportée à une date inconnue, ils précisent que certains parmi eux sont désormais des simples édifices sans âme qui font partie d’une vie urbaine « clochardisée » où même le chômage qui s’y est imprégné est devenu le synonyme de ce quartier. S’ajoutent à cela, la présence des décharges sauvages, les animaux domestiques, le cheptel et les odeurs écœurantes qui ont doublement incommodé les habitants. Coté santé, ces mêmes laissés pour compte précisent que le seul centre de santé existant n’offre plus ses services, il a été fermé après être longtemps utilisé par une personne étrangère comme lieu d’habitation ce qui fait que la santé dans cette partie oubliée est toujours malade. Enfin, l’occasion est peut être offerte à ces habitants pour espérer bénéficier de quelques projets d’amélioration urbaine, la lutte contre les zones d’ombre se présente comme une occasion en or pour les sortir de ce labyrinthe de sous développement et faire profiter cette partie de la wilaya de sa part du développement local.