KHEIREDDINE : Les scouts hôtes de la sûreté de daïra

Dans le cadre de la consolidation de la relation entre la police et le citoyen à travers l'intensification des opérations de proximité et l’organisation des différentes campagnes de sensibilisation , une visite de courtoisie a été organisée par les enfants des scouts musulmans de la section de Kheireddine au niveau du siège de la sureté de daïra de Kheireddine où ils ont visité les différents services et ont reçu des explications de la part des officiers de la Sûreté nationale pour connaitre le métier du policier , ses missions. Ces opérations ont eu pour but de créer une culture sécuritaire chez le citoyen à travers sa collaboration avec les services de sécurité et la création d’une certaine confiance entre lui et la police afin de préserver la sécurité de ses biens et de son honneur et de le rapprocher davantage de la police.