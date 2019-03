KHEIREDDINE : Le bus bleu de l’ETUM, empêché de circuler

Finalement, le monde du transport public à Mostaganem ne semble pas aller vers le mieux, un bras de fer parait opposer de jour en jour les transporteurs publics et privés. Après la disparition de la ligne ‘’Hassi-Mameche- Mostaganem’’ qui n’a pu survivre qu’une unique journée et finir par s’évaporer sans la moindre suite, c’est au tour des transporteurs privés d’Ain Tédelès de monter au créneau, en fermant la circulation pour empêcher le bus bleu de l’Etum, desservant la ligne 21 (Kheireddine-Mostaganem) d’accéder aux arrêts et poursuivre ses allées et venues. Cette triste situation ne semble point plaire à ses usagers si lésés de voir un bus se faire carrément ‘’attaquer’’ par d’autres cars qui lui ferment la voie et tentent par tous les moyens de mettre fin à ses activités. Face à de tels actes si vils, il est temps que les autorités concernées interviennent pour maintenir l’ordre dans un secteur si névralgique ayant tendance à régner dans l’anarchie totale.