KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM) : Le corps sans vie d'une personne repêché du fond d’un puits

Les éléments de la protection civile relevant de l'unité secondaire de la daïra de Kheir Eddine sont intervenus hier dimanche vers 11h12mn pour sauver un homme, lequel a fait une chute au fond d'un puits d’irrigation agricole, d’une profondeur d'environ de 45 mètres et d’une largeur de 1 mètre , a-t-on appris des services de la protection civile. L'incident a eu lieu au niveau du douar Souabria , situé à quelque 4 kilomètre du chef-lieu de la commune de Kheir-Eddine, plus précisément près de la route reliant les communes de Sayada et Kheir-Eddine. La victime, âgée de 65 ans, a subi un choc électrique, après avoir été en contact avec la pompe immergée , installée au fond du puits laquelle consiste à puiser l'eau . Faisait vraisemblablement l’objet d’une masse électrique , la victime qui est père d’une famille , composée de 6 membres , a perdu connaissance et s’est directement noyé . Après un grand effort et un travail acharnant qui a duré 01 heure et demi , les secouristes ont réussi enfin à repêcher la victime, mais malheureusement sans vie. Il a été transféré vers la morgue de l’hôpital de Kharouba, a-t-on indiqué.