KHEIR-EDDINE (MOSTAGANEM) : Distribution de près de 800 logements sociaux au 2ème semestre 2020

Un quota de près de 800 Logements publics locatifs (LPL), réalisé dans le chef-lieu de la commune de Kheir-Eddine, sera distribué "au cours du deuxième semestre de l'année 2020", a-t-on appris auprès de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Destiné aux demandeurs de logements sociaux dans la commune de Kheir-Eddine et Mostaganem, ce lot d’habitat, réceptionné à la fin de l'année dernière, sera livré à ses bénéficiaires après l’achèvement des travaux de raccordement de voiries et réseaux divers (VRD), a-t-on indiqué. La source a également affirmé que le problème de la réévaluation de l'enveloppe financière réservée aux travaux de VRD a été réglé, assurant qu’une entreprise de réalisation sera désignée pour le parachèvement des travaux. L'étude des dossiers des demandeurs de logement et l'enquête administrative ‘’sont en cours’’, a fait savoir le même source, soulignant que les listes des bénéficiaires seront établies par la commission chargée de l’habitat au niveau des daïras de Kheir-Eddine et Mostaganem. Par ailleurs et selon une autre source, plus de 2400 logements publics locatifs, implantés à travers différentes communes de la wilaya et dont les travaux de réalisation ont atteint un taux avancé, seront ‘’prochainement’’ distribués. Notre source a tenu à rassurer les demandeurs de logements sociaux dans la wilaya de Mostaganem affirmant que la majorité des projets de logements réalisés par l’OPGI seront livrés dans "les délais impartis" en dépit du ralentissement de la cadence des travaux en raison des répercussions de la pandémie du Covid-19.