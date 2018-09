KHEIR-EDDINE : Les robinets à sec depuis 3 jours

Cela fait plus de trois jours que les habitants de Kheir-Eddine souffrent le martyre, étant donné que leurs robinets sont toujours à sec ! Le comble est que tous les habitants de la Commune sont privés de ce liquide vital. Outre les ménages, l’ensemble des commerçants s’en plaignent et ne savent plus à quel Saint se vouer ! Ainsi, des citoyens et des commerçants, visiblement outrés par cette crise d’eau potable qui persiste encore, ne cessent de lancer des appels de détresse aux responsables concernés, à travers les différents organes de presse. Des appels qui n’ont pas tardé à faire réagir un responsable local de l’Algérienne des eaux (ADE) qui affirme que «l’interruption dans la distribution d’eau potable est à due à un problème d’électricité». Pour alléger la souffrance des citoyens, l’ADE aurait décidé de recourir aux camions citernes pour alimenter provisoirement les citoyens en arrêtant un programme d’alimentation, à tour de rôle des différents quartiers de la ville. Cependant, à l’heure où nous mettons sous presse, les habitants de Kheir-Eddine n’ont rien vu venir. Les institutions publiques et les structures sanitaires (polyclinique), quant à elles, vont être secourues par un roulement de camions citernes, nous dit-on. La réparation interviendra, pour sa part, une fois le problème identifié, a-t-on ajouté, indiquant que jusqu’à présent, il n’a pas été possible ni d’intervenir ni de faire un bilan des dégâts subis, a-t-on précisé.