KHEIR-EDDINE : Le chantier des 40 logts LPA à l’abandon !

Les souscripteurs au programme du projet des 40 logements de la formule LPA dans la localité de Kheir-Eddine déplorent l’abandon des travaux et le retard immense qu’enregistre ce projet des 40 logements LPA qui tarde à voir le jour. Sur le terrain, ils ont constaté que les travaux de réalisation accusent un retard flagrant et que l’avancement des travaux n’a pas atteint les 15%. Rappelons que ce projet de LPA de Kheir-Eddine se compose de 100 unités réparties en deux sections (40 et 60 logements),tandis que les travaux des 60 logements sont déjà achevés et logements habités, les autres 40 logements restants demeurent encore en souffrance par la faute de l’entreprise réalisatrice qui tarde à honorer ses obligations envers les bénéficiaires et le manque de suivi de la direction de la DEP. Les bénéficiaires qui disent qu’ils ont payés leurs dus au complet, sollicitent l’intervention de monsieur le wali pour mettre fin à leur calvaire.