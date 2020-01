KHEIR-EDDINE : Le CEM ‘’Amour Mohamed’’ dans un état désastreux

Chargées d’amiante, certaines salles de cours qui datent de l’ère coloniale, construite en préfabriquées, présentent aujourd’hui plus que jamais une menace permanente sur la santé des élèves et des enseignants. Selon le parent d’un élève, plusieurs courriers ont été adressés à la direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem pour procéder à la fermeture de classes, mais aucune suite n’a été réservée à ce sujet. D’autant plus, que d’anciens directeurs de l’établissement en question ont été rappelés par la tutelle pour exercer d’autres fonctions au sein même de cette direction sans que ceux-ci n’exposent le problème à leurs supérieurs. Aussi, au moment où, l’on s’attaque à l’éradication de l’amiante de toutes les écoles du pays, certains établissements à l’image du CEM Amour Mohamed de Kheir-Eddine, qui en dispose toujours de cette matière dangereuse se trouve dans une situation désastreuse. Selon les spécialistes, l’amiante et ses dérivés, représentent un danger réel pour la santé. Certaines particules d’amiantes, peuvent créer des troubles graves dans l’organisme et la maladie peut se déclarer plusieurs années après la contamination. Sur la plan de la santé publique donc, les responsables concernés sont interpellés à prendre en charge ce problème considéré d’une gravité extrême. Selon les parents d’élèves, la cantine est tout aussi amiantée que les salles de cours. Ainsi pour éviter ces classes, des salles destinées aux ateliers et au laboratoire, sont carrément utilisées comme salles de cours. Certains ateliers sont partagés en deux à l’aide d’armoire et matériel de fortune pour permettre aux élèves de suivre leurs cours simultanément. Cette situation a engendré plusieurs problèmes et des perturbations dans la dispense des cours aux élèves du fait que la proximité des lieux ne permet en aucune manière d’accomplir un travail correct et convenable. Les parents d’élèves soulèvent également le problème du chauffage, ils affirment que les 28 classes sont dépourvues au même titre d’ailleurs que le bureau du directeur et ceux de l’administration. Un autre problème qui n’est pas des moindres, est celui du transport scolaire, où seulement quatre bus y sont affectés pour le ramassage scolaire des 1200 élèves. Le surnombre crée à son tour une situation des plus inconfortables pour l’ensemble du corps enseignant.